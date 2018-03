Jedva se čekate spojiti na hotelski Wi-Fi u stranom gradu? Pročitajte ovo

Wi-Fi je tekovina moderne ere na koju su se svi navikli. Pristupačan je, ima ga posvuda, a hoteli i ugostiteljski objekti ga nerijetko nude besplatno. Njegov najveći problem je taj da je nesiguran, a ponekad i prilično opasan

Brojne sigurnosne kompanije poput Kasperskyja i SensePosta već godinama naglašavaju da javni Wi-Fi redovito predstavlja veliki sigurnosni rizik, no malo tko ih sluša. Štoviše, ako ste mislili da ćete u malo boljem hotelu biti sigurniji od hakerskih napada, gadno ste se prevarili.

Bežični internet je tijekom posljednjih nekoliko godina postao prisutan u skoro svim ugostiteljskim objektima, pogotovo onima u turističkim središtima. Posjetitelji nerijetko uz kavu vole pročitati vijesti dok su spojeni na bežičnu mrežu kafića ili restorana, a ugostitelji to jako dobro znaju. Toga su, nažalost, također svjesni i hakeri.

Što hakeri zapravo žele?

Prije nego što krenemo u detaljnije objašnjenje silnih rizika javnog Wi-Fija, recimo što hakeri zapravo od vas žele. Mnogi korisnici računala i smartfona smatraju da haker dolazi do računala kako bi ukrao broj kreditne kartice ili lozinku za Facebook. Problem je, naime, da pravi zlikovci žele posegnuti za nečim puno vrijednijim, a to je korisnikov digitalni otisak prsta. Nakon što se domognu ključnih sigurnosnih stvari poput tajnih lozinki, broja telefona i nekoliko privatnih informacija, oni će sve iskorisititi za pristup i zlorabljenje žrtvinog cijelog digitalnog vlasništva - od svih računala i smartfona, pa sve do poslovnih profila i servera kompanije u kojoj radi.

Ako mislite da će ugostitelji višeg profila poput hotela sa četiri ili pet zvjezdica imati sigurni Wi-Fi koji će posjetitelje viših profila osigurati od cyber kriminalaca, prevarili ste se. Hotelski Wi-Fi je, prema analitičarima, pravo minsko polje za neinformirane posjetitelje. Pristojbe za pristup internetu ne predstavljaju nikakvu prepreko hakerima koji nerijetko stvaraju lažne bežične mreže koje imaju slično ime kao hotelski Wi-Fi te koji samo čekaju da se žrtva na njih logira. Nakon što to napravi, njima je iznimno lako instalirati malware, viruse i trojance koji će im s vremenom dati pristup svim korisnikovim privatnim podacima.