Iznenađenja je sve više: Ovo je pet stvari koje ćemo vidjeti na novom iPhoneu 14

Insajderi, kao i svake godine dosad, polako donose informacije o iPhoneu 14, a mi smo sakupili pet glasina o značajkama koje ćemo najvjerojatnije vidjeti u konačnom proizvodu

Ovogodišnji iPhone će, kažu insajderi, dobiti čipset od četiri nm, a razvija ga TSMC. Najavio je to The Information citirajući inženjere koji rade na tome. U reportaži također piše da tajvanski proizvođač TSMC još nije spreman za skok na čipove od tri nm te da će ih, kad dođu na red, prvo raditi za Apple, pa onda za sve ostale.

iOS

Ove ćemo jeseni, kao i svake godine, dobiti novu iteraciju poznatog operativnog sustava iOS. To znači nove značajke, nove funkcije i, naravno, nove igračke koje će vrlo vjerojatno raditi samo na uređajima najnovije generacije. S obzirom na to da smo na kraju siječnja te i dalje čekamo dolazak nekih najavljenih stvari u iOS-u 15, čekanje do iOS-a 16 neće proći samo u dosadnom ispravljanju hrpe sitnih bugova.

Novi modeli, nove dimenzije

Ako je vjerovati analitičaru Mingu, izgleda se da će Apple nakon dvije godine nevoljko napustiti ideju o minijaturnom iPhoneu te je zamijeniti opcijom Max, a ona će postati dostupna na svim mobilnim uređajima, ne samo na Prou. Ming kaže da će Apple napustiti iPhone mini nakon slabe prodaje te se koncentrirati na verzije uređaja od 6,1 i 6,7 inča.