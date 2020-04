Tijekom idućeg tjedna u blizini Zemlje proletjet će asteroid širok oko dva kilometra. Sudeći po novim snimkama iz zvjezdarnice Arecibo u Portoriku, izgleda kao da na sebi ima masku za lice

Ukoliko bi se sudario s nama, posljedice bi se osjetile na globalnoj razini. Ipak, to se neće dogoditi. Kad nam se najviše približi bit će na udaljenosti 16 puta većoj od one između Zemlje i Mjeseca.

Znanstvenicima je od otkrića iznimno zanimljiv za istraživanje zbog brda i grebena na jednom njegovom kraju. Ali, zbog tih značajki ujedno izgleda kao da nosi masku za lice. Ili nam se to tako čini jer smo pod opsadom zbog pandemije koronavirusa i bolesti COVID-19.

Asteroid 52768 (1998 OR2) označen je kao potencijalno opasan zbog svoje veličine i putanje koja ga dovodi u blizinu Zemlje. Projenjuje se kako će 2079. godine biti 3,5 puta bliže Zemlji nego danas.

To je najveći asteroid koji će protutnjati pored Zemlje u iduća mjeseca, ali ne i najveći ikad - ta čast pripada asterioidu 3122 Florence (1981 ET3), koji je pored nas prošao 1. rujna 2017. godine i to će ponovno učiniti 2. rujna 2057. Procjenjuje se kako bi mogao biti širok do 8,8 kilometara, piše CNN.