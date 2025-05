IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

STRABAG BRVZ, pruža sve komercijalne i IT usluge unutar STRABAG Grupe te zapošljava na poziciji IT Einkäufer – Softwarebeschaffung (w/m/x). Bit ćeš osoba za kontakt za centralnu nabavu softvera, provoditi kontrolu i nadzor cijelog procesa nabave, uključujući unos artikala te samostalno istraživati, uspoređivati i ocjenjivati ponude IT dobavljača. Ponuda uključuje atraktivne mogućnosti za daljnje obrazovanje kroz obuku i mentorstvo te ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Požuri i prijavi se do 15. svibnja.

OPREMA MICRO MATIC proizvođač je uređaja za ugostiteljstvo, prvenstveno rashladnih aparata za hlađenje i točenje pića. U potrazi je za Razvojnim inženjerom (m/ž) koji će biti zadužen za proračun komponenti rashladnog uređaja, izradu 3D modela rashladnih uređaja te razradu tehničke dokumentacije za izradu prototipa i proizvodnju. Nude ti mogućnost napredovanja i ugodno radno okruženje. Prijave su otvorene do 26. svibnja.

VIZURA pruža klijentima inovativna i napredna rješenja u informatičkom i videonadzornom sustavu te zapošljava na poziciji Sistemski / mrežni administrator (m/ž). Bit ćeš odgovoran za telefonsku podršku korisnicima, rješavanje incidenata spajanjem na računala/servere korisnika. Ponuda uključuje službeni mobitel, laptop te mogućnost stalnog razvoja i usavršavanja putem internih i vanjskih edukacija. Požuri i prijavi se do 17. svibnja.

Mivatech je tvrtka za izvođenje instalacija grijanja, plina, vode, odvodnje i klimatizacije. U potrazi je za Voditeljem projekata za izvođenje strojarskih instalacija (m/ž) koji će voditi gradilište, voditi gradilišnu dokumentaciju, organizirati gradilišta te pratiti i kontrolirati troškove gradilišta. Poslodavac ti nudi službeni mobitel, računalo i vozilo, mogućnost usavršavanja i napredovanja te plaću od 2500 EUR na više. Prijavi se najkasnije do 25. svibnja.

Infoart usmjereni na stvaranje IT umjetnosti u obliku inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga, zapošljavaju novog IT savjetnika za poslovne aplikacije (ž/m). Glavni zadaci uključuju prikupljanje, dokumentiranje i analizu poslovnih zahtjeva, izrađivanje funkcionalne specifikacije te aktivno sudjelovanje u snimkama stanja. Nude ti poticajno radno okružje u kojem uživaš u onom što radiš te materijalne pogodnost koje ovaj život čine ljepšim. Prijavi se do 15. svibnja.