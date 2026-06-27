IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

DEKRA zapošljavanje za svog klijenta, webshop Pandin brlog, traži Webshop administratora (m/ž) sa višom ili visokom stručnom spremom te najmanje godinu dana iskustva rada s WooCommerceom ili sličnim sustavima. Poželjno je osnovno poznavanje Photoshopa ili sličnih alata za grafičku obradu. Poslodavac nudi stabilno zaposlenje u uspješnoj tvrtki, mogućnost stručnog razvoja, raznolik posao u području e-trgovine te rad na projektima poznatih licenciranih brendova. Prijave su otvorene do 5. srpnja.

emovis tehnologije zapošljavaju QA Engineer Juniora (m/ž) s najmanje godinu dana iskustva u testiranju softvera ili srodnim IT poslovima. Od kandidata se očekuju analitičnost, poznavanje osnova razvoja i testiranja softvera, Linux okruženja te spremnost na učenje. Poslodavac nudi konkurentna primanja, mentorstvo iskusnih stručnjaka, dugoročne projekte, fleksibilno radno vrijeme, međunarodno radno okruženje i jasne mogućnosti razvoja karijere. Prijave su otvorene do 4. srpnja.

Amo dizajn traži Skladišnog i web administratora (m/ž) sa srednjom ili višom stručnom spremom te iskustvom na sličnim poslovima. Od kandidata se očekuju dobre organizacijske i komunikacijske vještine, poznavanje MS Office alata te odgovornost, samostalnost i preciznost u radu. Poslodavac nudi rad u ugodnom radnom okruženju, sustav edukacije i razvoja, radno vrijeme od ponedjeljka do petka, naknadu za prijevoz i prehranu te popust na asortiman. Prijave su otvorene do 4. srpnja.

The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) zapošljava IT Support Engineera (m/ž) s najmanje dvije godine iskustva u IT podršci i završenim studijem računarstva ili srodnog područja. Traži se iskustvo rada s Windows, Linux i macOS sustavima, Microsoft 365 okruženjem, Active Directoryjem te enterprise IT okruženjima. EMBL nudi rad u međunarodnom i inkluzivnom okruženju, fleksibilne uvjete rada te mogućnost profesionalnog razvoja u jednoj od vodećih europskih znanstvenih institucija. Prijave su otvorene do 23. srpnja.

EachMoment traži Tehničara filmlaboratorija (m/ž) sa strašću prema filmu, fotografiji i zvuku te interesom za analogne i digitalne medijske formate. Poželjno je poznavanje video kodeka, računalnih sustava i digitalne video obrade, kao i sposobnost rada na više zadataka istovremeno. Poslodavac nudi priliku za rad na medijskim materijalima za dokumentarne projekte. Prijave su otvorene do 5. srpnja.