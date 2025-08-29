TRŽIŠTE RADA

IT-jevci, tražite posao? Pogledajte tko zapošljava i što nude

MojPosao/tportal.hr

29.08.2025 u 16:10

MojPosao i ovog tjedna donosi pregled atraktivnih oglasa za otvorena radna mjesta.

Sancta Domenica zapošljava Specijalista IT - tehničara (m/ž). U ovoj ulozi bit ćeš zadužen za nadziranje IT sustava, upravljanje IT opremom, servisiranje i održavanje opreme te instalaciju i testiranje IT opreme u maloprodajnim trgovinama. Tvoj je zadatak osigurati nesmetan rad IT sustava u svim dijelovima poslovanja. Poslodavac ti nudi mentorstvo i stalnu podršku kolega, ugodno i raznoliko radno okruženje, naknadu za topli obrok te pokrivanje troškova prijevoza. Prijave su otvorene do 3. rujna.

Zagrel Rittmeyer traži DevOps inženjera (m/ž) s naglaskom na upravljanje podacima u cloud i on-premise okruženju. Idealan kandidat bit će ključna osoba u razvoju skalabilnih i sigurnih sustava za inovativna rješenja u sektoru vode i energije. Nudi se stalan posao, rad na modernim tehnologijama, bonus za rođenje djeteta (1000 €), pokriveni troškovi vrtića i prehrane, fleksibilno radno vrijeme i još mnogo toga. Prijavi se do 12. rujna.

Odašiljači i veze zapošljavaju Višeg tehničara za mobilne komunikacije (m/ž). Na ovoj poziciji sudjelovat ćeš u obavljanju i planiranju poslova montaže i održavanja sustava mobilnih komunikacija. Poslodavac nudi plaćene naknade za dodatne uvjete rada ovisno o radnom mjestu, božićnicu, uskrsnicu, regres, dar za djecu, dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje, besplatne godišnje sistematske preglede te sufinanciranje sportskih aktivnosti. Prijavi se najkasnije do 6. rujna.

Hrvatska poštanska banka zapošljava na poziciji (Viši) administrator za baze podataka (m/ž) Na ovoj poziciji sudjelovat ćeš u instalaciji, konfiguraciji, optimizaciji performansi, administraciji i nadograđivanju baza podataka – samostalno ili u suradnji s vanjskim dobavljačima. HPB nudi dinamično radno okruženje s mogućnostima razvoja, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost rada od kuće i kraće radne petke, dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje, popuste na sportske i wellness programe te psihološko savjetovanje. Prijave su otvorene do 6. rujna.

CALLIDUS GRUPA traži IT server/cloud administratora/inženjera (Microsoft) (m/ž) Tvoje odgovornosti uključuju implementaciju, administraciju i održavanje on-site sistemskih rješenja, pretežno Microsoft, ali djelomično i Linux okruženja. Callidus nudi međunarodno profesionalno okruženje s brojnim mogućnostima za rast i razvoj, rad s najmodernijim tehnologijama i kompleksnim sustavima, plaćene stručne edukacije, priliku za napredovanje, mladi tim stručnjaka te prijateljsku atmosferu s okupljanjima nakon posla. Prijavi se do 5. rujna.

