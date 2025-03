IT-jevci, tražite posao? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group zapošljava na poziciji Mid developer (m/ž) koji će surađivati s analitičarima na specifikacijama vezano uz tražene dorade i biti podrška za otklanjanje bugova. Nude ti mogućnost home office-a prema dogovoru i fleksibilno radno vrijeme, mogućnost razvoja, usavršavanja i edukacija te dopunsko zdravstveno osiguranje. Prijavi se do 23. ožujka.

HP-Hrvatska pošta, najveći davatelj poštanskih usluga u Hrvatskoj i jedini davatelj univerzalne usluge u potrazi je za Terenskim specijalistom IT podrške (m/ž). Glavni zadaci će obuhvaćati instaliranje i podešavanje računalne opreme za sve korisnike HP-a. Ponuda uključuje profesionalni razvoj, mogućnost daljnjeg usavršavanja pohađanjem specijaliziranih edukacija i dodatno zdravstveno osiguranje. Prijavi se najkasnije do 23. ožujka.

Marina Šibenik, dio vodećeg lanca marina na Mediteranu, u potrazi je za Električarom u marini (m/ž) koji će sudjelovati u poslovima popravka i održavanja električnih instalacija i opreme. Nude ti mogućnosti za profesionalno usavršavanje te ugodno radno okruženje. Prijavi se do 20. ožujka.

Intellis Solutions tehnološka tvrtka je koja dizajnira, implementira i upravlja rješenjima te zapošljava na poziciji Data Engineer (m/f). Glavni zadaci uključuju inženjering podataka, modeliranje, ETL procese, skladištenje podataka i analitiku podataka svakodnevno. Nude ti full-time udaljeni posao, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Prijavi se do 30. ožujka.

ANTARES SUSTAVI bavi se pružanjem IT usluge malim, srednjim i velikim poduzećima. U potrazi je za IT tehničarom (m/ž) koji će biti odgovoran za instalaciju, održavanje i popravak računalnih sustava i periferne opreme te pružanje tehničke podrške korisnicima. Nude ti ugodno i dinamično radno okruženje, mogućnost profesionalnog razvoja i dodatne edukacije te mogućnost napredovanja. Prijavi se do 21. ožujka.