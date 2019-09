Isprobali smo Xiaomi Mi 9T Pro - odlično dizajniran srednjostrujaš više klase

Glavna prednost Xiaomija Mi 9T Pro je u tome što za razmjerno nisku cijenu nudi štošta što je inače rezervirano za znatno skuplje uređaje

Kako je riječ o staklu, očekujte kako ćete stražnju stranu povremeno trebati čistiti od otisaka prstiju. Ne tako često kao na nekim drugim modelima, ali će biti potrebno. Ako želite to izbjeći, s uređajem dolazi i plastična zaštitna maska za stražnju stranu.

Dani kad su smartfoni kineskih proizvođača dizajnom zaostajali za ostalima već su neko vrijeme za nama, ali još uvijek me povremeno iznenade koliko su daleko napredovali.

Po početnim postavkama snimaju s 12 MP, što lako možete isključiti i prebaciti na maksimalnih 48 MP. No, ostavite li početne postavke na miru na raspolaganju ćete imati i automatsko uključivanje HDR-a i prepoznavanje scene.

SAMOLED zaslon dijagonale 6,39 inča (16,2 centimetra), od stakla Gorilla 5, pokriva cijelu prednju stranu modela Mi 9T Pro. Kako je kamera skočna zubić je u potpunosti uklonjen, a obrub sveden na minimum. Nije od ruba do ruba, ali je vraški blizu tome.

Razveselilo me što je 3,5-milimetarski audio ulaz za slušalice i dalje prisutan. Smješten je na gornjem bridu desno, dok je lijeva strana istog brida rezervirana za skočnu kameru. U sredini donjeg brida je utor za USB-C. S njegove desne strane je rešetka zvučnika, s lijeve ladica za kartice SIM.

Tko zna zašto, ali fotografije po početnim postavkama automatski dobiju vodeni žig, što je prilično iritantno. Poželite li isključiti tu značajku, otvorite kameru, kliknite na dugme izbornika u donjem desnom kutu, pa Settings i isključite sklopku Device watermark. Video je moguće snimati do rezolucije 4K pri 60 sličica u sekundi.

Dostupno je više načina snimanja, od automatskog prepoznavanja scene do ručnog namještanja postavki. Ali, nema optičke stabilizacije slike.

Moguće je kako je riječ o softverskom, ne hardverskom problemu. Usprkos tome, ne mogu reći kako me iznevjerila ili razočarala. Podržava brzo punjenje (do 27 W), ali Mi 9T Pro dolazi u paketu sa slabijim punjačem od 18 W. Od nula do sto posto kapaciteta napunila se za otprilike 80 minuta. I ne podržava bežično punjenje.

Zvučnik je mono, ali je vrlo dobar - dovoljno glasan da ga čujem dok kuham iako nije ni na pola volumena, dovoljno jasnog i čistog zvuka da razumijem što se govori.

Mi 9T Pro dolazi s operativnim sustavom Android 9 i Xiaomijevim sučeljem MIUI 10. Oba softvera rade radila su brzo i stabilno, bez primjetnih problema.

Pohvalno je što nema puno bloatwarea, iako bi mogli (pa i trebali) srezati broj dupliciranih aplikacija. Nisam baš oduševljem izgledom sučelja MIUI 10, kao ni time što - recimo - nema ladicu za aplikacije već morate spremati aplikacije u mape ili posegnuti za launcherom te time što ne prikazuje obavijesti u traci pri vrhu, već sam morao provjeravati je li nešto stiglo dok nisam gledao telefon češće nego što bih inače.

Trebate li kupiti Xiaomi Mi 9T Pro?

Glavna prednost Xiaomija Mi 9T Pro je u tome što za razmjerno nisku cijenu nudi štošta što je inače rezervirano za znatno skuplje uređaje (procesor i čitač otiska prsta u zaslonu, recimo). No, ovo je smartfon minimalno dobar u svemu što je važno i kojemu se može prigovoriti tek zbog pojedinosti - primjerice, nije certificiran za otpornost na vodu i prašinu - koje nisu nužno presudno bitne. Sve u svemu, jedan od najboljih ovogodišnjih srednjostrujaša s izvrsnim omjerom cijene i kvalitete.