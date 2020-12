Isprobajte: Ovo je 12 najboljih skrivenih značajki WhatsAppa koje bi svatko trebao znati

Uz ove savjete naučite kako obogatiti izgled vaše poruke, kako označiti one koje želite imati pri ruci, kako isključiti ton razgovora i koristiti WhatsApp na računalu...

Zanima vas s kime najčešće komunicirate na WhatsAppu? To je lako saznati. Na iPhoneu ili Android telefonu idite na Settings > Storage and Data > Manage Storage . Popunit će se popis kontakata po redoslijedu tko najviše koristi pohranu na vašem telefonu. Dodirnite svaki kontakt za prikaz detaljnijih statistika, poput broja razmijenjenih poruka, slika i GIF-ova.

Sakrijte svoj posljednji viđeni status

Ponekad je to prevelik pritisak znajući da ljudi mogu vidjeti kada ste zadnji put bili na mreži i čini vam se kao da morate odgovarati na poruke na čekanju.

Ne želite da prijatelji ili nasumični kontakti znaju vaše vrijeme 'posljednjeg viđenja'? Otvorite Settings > Account > Privacy > Last Seen. Zatim odaberite Everyone, My Contacts ili Nobody.

Onemogućite potvrde o čitanju

Možete onemogućiti i račune za čitanje u WhatsAppu. To će spriječiti kolege korisnike da znaju da ste pročitali poruku. Otvorite Settings > Account > Privacy i poništite okvir ili pomaknite prekidač pored stavke Read Receipts u Off položaj.

Napomena: Isključivanjem ove značajke više nećete vidjeti kad je prijatelj pročitao vašu poruku. Međutim, grupni chatovi i dalje će koristiti potvrde o čitanju.

Ne spremajte fotografije i videozapise prema zadanim postavkama

Ako ne želite da WhatsApp sprema sve fotografije i videozapise koje ste primili u svoj fotoaparat, zauzimajući prostor i pretrpavajući vlastite fotografije, onemogućite automatsko spremanje. Na iPhoneu otvorite Settings > Chats i isključite Save to Camera Roll. Na Androidu otvorite Settings> Chats i isključite Media Visibility.