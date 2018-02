Iskon uz nove pakete nudi i pametnu uslugu besplatno

Novi Iskonovi paketi interneta, telefona i televizije Smart nude brzinu pristupa internetu od dediciranih 200 Mbps te ili pametnu Wi-Fi mrežu ili 5.000 sati programa za Iskon.TV

Novi Iskonovi paketi interneta, telefona i televizije Smart nude brzinu pristupa internetu od dediciranih 200 Mbps zahvaljujući instalaciji optičkih kabela do kuće (Fiber to the Home, FttH) i prvoj komercijalnoj implementaciji hibridne optičke tehnologije G.Fast.

U sklopu novih paketa Smart brzina interneta možete odabrati i jednu besplatnu pametnu uslugu: Iskon.Smart Wi-Fi koji signalom pokriva svaki kutak doma ili dodatnih 5.000 sati sadržaja na inteligentnom Iskon.TV-u sa sofisticiranim sustavom pretrage i preporuka.