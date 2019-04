iPhone vam se ne puni? Bez brige, postoji rješenje

Ako se vaš omiljeni uređaj iz Applea odbija puniti, postoji nekoliko načina na koji taj problem možete riješiti. Ne brinite - većina njih ne uključuje posjet servisu

Priključili ste vaš iPhone na punjač i on se jednostavno - ne puni. Bez panike - postoji nekoliko vrlo jednostavnih razloga zbog kojih je do ovoga uopće došlo i vrlo ih je lako otkloniti. Također vodite računa da jednostavna stvar poput punjenja zahtjeva da nekoliko dijelova vašeg pametnog telefona rade zajedno - što znači da je metodički pristup jedini uz kojeg ćete sigurno doći do rješenja.

Primjerice - ako se vaš smartfon puni na jednoj žici, a na drugoj ne, problem je u žici. Ako vaša žica puni druge iPhoneove, a vaš ne, problem je u samom telefonu.