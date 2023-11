Na Instagramu od sada možete razgovarati s robotima. Pokazat ćemo vam kako

Moguće je također dati i povratne informacije o kvaliteti interakcije s botovima. Pored odgovora umjetne inteligencije vidjet ćete dugme s palcem gore ili dolje. Odaberite onaj koji odgovara vašem doživljaju.

Što treba imati na umu kada koristite AI Chat na Instagramu?

AI Chat je zasad dostupan samo u mobilnoj aplikaciji za Android ili iOS.

Pripazite na informacije koje vam daje. Ponekad možda neće uvijek biti točne ili potpune.

Tvrtka Meta Platforms može koristiti vaše poruke za pomoć pri treniranju svoje umjetne inteligencije. Zbog toga je najbolje ne davati nikakve osobne podatke.

Na kraju, ako izbrišete razgovor, bit će trajno izgubljen. No, to ne znači kako mu Meta ne može i dalje pristupiti, piše Make Use Of.