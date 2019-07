Instagram ima nove alate protiv zlostavljanja, jedan od njih upozorit će vas kad napišete problematičnu objavu

Koristeći umjetnu inteligenciju, jedan od novih alata za Instagram moći će prepoznati potencijalno zlostavljačke objave i upozoriti vas na to kako bi vam dao vremena za razmišljanje i predomišljanje

Ako ju upotrijebi, recimo, korisnik A kako bi ograničio korisnika B, to znači kako komentari korisnika B na objave korisnika A više neće biti vidljivi nikome osim korisniku B. Također, korisnik B više neće moći vidjeti je li korisnik A pročitao njihove poruke i je li online, a neće ni znati kako ga je korisnik A stavio na popis za Restrict.

Ukratko, to je manje drastičan oblik blokiranja: smanjuje mogućnost interakcije s vama i javnog komentiranja vaših objava, ali ih pritom ne morate potpuno obrisati s popisa kontakata.

Drugi alat koristi umjetnu inteligenciju za otkrivanje potencijalno spornih komentara i upozorava autora na to prije no što ih objavi kako bi mu dao priliku za razmišljanje hoće li doista to objaviti.

Više pojedinosti možete naći na Instagramovom službenom blogu.