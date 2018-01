Industrija videoigara i dalje u porastu, pogledajte koje se igre najbolje prodaju

Upravo protekli prosinac potvrdio je još jednom već poznatu činjenicu, a to je da gejming industrija i dalje proživljava procvat. Ovome u prilog ide i nedavno objavljena statistika stranice Superdataresearch

Ovaj prosinac bio je puno bolji od prošlog. Zarada u industriji videoigara tako je doživjela neočekivani porast za vrijeme praznika gdje je profit u odnosu na prošlu godinu porastao za čak 19 posto. Kolonu najprodavanijih igara predvodi Activisionov Call of Duty WW2 koji je, unatoč mješovitim recenzijama dosegnuo sam vrh top ljestvica. Najnoviji dodatak za Destiny 2 pod imenom Curse of Osiris neuspješno je pokušao revitalizirati igru, dajući jedan manje razlog Activisionu da ga nastavi podržavati.

Klonovi PUBG-a (koji je, iskreno govoreći, klon nekih drugih igara), Knives Out i Rules of Survival, postigli su velik uspjeh na mobilnim platformama. Playerunknown's Battlegroundsov najveći konkurent Fortnite Battle Royale samo je u prosincu zaradio 89 milijuna dolara. Njegov uspjeh toliko je velik da igru čini realnom prijetnjom Player Unknown's Battlegroundsima.

Kralj PC gejminga i dalje je nepokolebljivi F2P naslov League of Legends. U stopu ga prate još dva Free to Play naslova: Dungeon Fighter Online i Crossfire. Konzolaško tržište predvodi Activisionov Call of Duty WW2, a slijede ga FIFA 18 i PlayerUnknown's Battlegrounds. Konačno, tu je i mobilna platforma gdje prvo mjesto zauzima Honour of Kings, a slijede ga Fantasy Westward Journey i Monster Strike.