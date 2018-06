Imate novu Nokiju? Pripremite se na promjene

Nokia je potvrdila kako će na sve modele za koje su se obvezali ponuditi ažuriranje uskoro doći Android P, što uključuje ovogodišnje modele, ali i neke iz prošle godine. Nokia 8 Sirocco dobit će novu značajku kamere već 1. lipnja

Tvrtka je obećala korisnicima da najnovije ažuriranje za Android na svim svojim telefonima. No istina je da su mnoge tvrtke napravile takva obećanja, pa ih kasnije nisu uspjele ispuniti, ali kako stvari stoje, finski proizvođač telefona pridržava se plana. To znači da će ažuriranje dobiti ovi modeli:

Svi Nokia telefoni su dio Googleovog programa Android One što znači da ih pogoni stabilna verzija Androida koja nema bloatware, odnosno nepotrebnih programa.

Isto tako, uređaji s Androidom One podržavaju do dvije godine nadogradnje na najnoviju verziju Androida. Što u osnovi znači da nema beskrajnih čekanja na nova ažuriranja. Uz to, dodatno će podržavati mjesečna ažuriranja tijekom tri uzastopne godine.