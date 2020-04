Bez obzira o kojem se modelu radilo i koji operativni sustav koristi, vaše novo prijenosno računalo trebate dovesti u uporabno stanje. Pogledajte kako ćete to učiniti

Za operativni sustav Windows 10 otvorite Settings i Update & Security pa kliknite Check for updates. Windows će ubuduće automatski preuzimati i instalirati softverske nadogradnje.

Donosimo pregled procedura i zahvata koje morate obaviti svaki put kad kupite novo prijenosni računalo prije no što ga počnete redovno koristiti.

Niste sigurni je li uputno ukloniti neki program? Guglajte ili potražite informacije na Should I Remove It?

Moguće je kako će vaše novo računalo doći s hrpom predinstaliranog softvera koji vam nije potreban. Proizvođači prijenosnika s Windowsima su posebno poznati po tome, dok je to rjeđe slučaj s Macom, Linuxom i Chromeom.

Namjestite alate za zaštitu od krađe

U Windows 10 je ugrađena značajka Find My Device, koju ćete naći ako otvorite Settings, Update & Security pa Find my device. Sličnu značajku ćete naći na uređaju s macOS-om ako otvorite System Preferences pa Apple ID i sa strane odaberete iCloud te uključite Find My Mac.

Ovi alati omogućit će vam lociranje vašeg prijenosnika s drugog uređaja, na kojem ste se logirali u vaš korisnički račun pri Microsoftu ili Appleu.

Ako imate Chromebook, izgubljeni uređaj naći ćete ako otvorite kategoriju Security u vašem korisničkom računu pri Googleu i kliknete Find a lost device.

Optimizirajte potrošnju energije

Kako bi smanjili potrošnju energije i produljili trajanje baterije, najvažniji korak je smanjiti svjetlinu zaslona. Probajte naći razinu koja je oku ugodna, a ne cijedi bateriju nemilice.

U Windows 10 su dostupne razne opcije, do kojih možete doći ako otvorite Settings, Power & sleep pa Additional power settings. Na Macu ćete ih naći pod System Preferences pa Energy Saver.

Općenito, izbjegavajte korištenje aplikacija koje su veliki potrošači kad god je to moguće.

Namjestite automatsku izradu sigurnosnih kopija (backup)

U Windows 10 postavke za izradu sigurnosne kopije (backupa) i povrata sustava ćete naći u postavkama pod Update & Security.

Na Macu možete upotrijebiti alat Time Machine, dok je na Chromebooku dostupno sve što imate pohranjeno na servisu u računalnom oblaku Google Drive.