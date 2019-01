Ikea iznenađuje: Evo kako funkcioniraju pametni zastori poznatog proizvođača namještaja

Švedski proizvođač poznat je po jeftinom namještaju, a njegovo najnovije nastojanje ulazak je u kompetitivno tržište pametnih domova. Nakon pametne rasvjete na red su došli i pametni zastori

Ikea je u posljednje vrijeme prilično aktivna po pitanju jeftinih gadgeta, a najnoviji pametni zastori to dodatno potvrđuju. Podsjetimo, kompanija je do danas nudila uglavnom jeftinu pametnu rasvjetu, no čini se da su se u posljednje vrijeme ohrabrili te odlučili proširiti ponudu.