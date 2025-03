Igor je vlasnik prve tvrtke osnovane u svemiru: 'Krenuli smo s 10 kuna i završili na Mjesecu'

Razvoj procedure za osnivanje tvrtke u svemiru

Riječ je, dakle, o razvoju procedure za osnivanje tvrtke u svemiru. Upitan kako je uopće došao na tu ideju, kaže da se to dogodilo jedne večeri tijekom pandemije, kada je gledao u nebo i Mjesec. 'Palo mi je na pamet da bi bilo fora ima tvrtku na Mjesecu. Počeo sam proučavati bih li bio prvi u povijesti ako bih to napravio i ispalo je da bih. Pa sam krenuo u to jer mi se učinilo kao zabavna aktivnost. Tada je realizacija bila daleko', prisjeća se Bobek.

Njegova se tvrtka danas bavi isključivo poslovanjem izvan granica Zemlje. 'Registrirana je za savjetodavne usluge i takve usluge želimo nastaviti pružati i drugdje – na Mjesecu. A tko zna što budućnost nosi', kaže Igor.

Iako tehnologija nije najveća prepreka, pravni aspekti poslovanja u svemiru predstavljaju značajan izazov. Prema važećim sporazumima, nitko ne može posjedovati zemljište na Mjesecu – ni pojedinci, ni tvrtke, ni države. 'Na Mjesecu ne postoji suverenitet ni trgovački sud koji bi odobrio registraciju tvrtke', ističe Bobek. Unatoč tome, digitalni tereti poput ureda Avisa Space Lune otvaraju vrata novim vrstama aktivnosti.

Tvrtka zasad 'postoji'

Iz tog su razloga unajmili digitalni ured koji služi Avisa Space Luni kao mjesto poslovanja, iako tvrtka ne radi ništa; zasad samo 'postoji' i čeka priliku za daljnje aktivnosti. Najranije će to biti 2027. godine, a planovi za tu misiju uključuju testiranje kriptotransakcija i inovativnih modela poslovanja na Mjesecu. 'Samo postojimo i čekamo iduću misiju kako bismo mogli pokrenuti prve testne aktivnosti. O prirodi i sadržaju ne mogu puno govoriti u ovom trenutku', kaže Bobek.

Avisa Space Luna nije jedina čiji je teret išao na Mjesec. Tvrtke Copernic Space, LifeShip itd. također se nalaze na površini Mjeseca, iako su Bobek i njegov tim jedini napravili ovakav projekt.

I dok se Mjesec čini tek prvim korakom, on ne krije želju i ambiciju da jednog dana dođe i do Marsa. 'To je znatno teže, no kao što smo vidjeli i s Mjesecom, nije nemoguće. Avisa Space Luna otvara dosta zapetljan segment svemira, a to je pitanje suvereniteta, pravne usklađenosti, poreznog sustava, financijskog poslovanja i slično. Teško je to i na Zemlji, a kamoli na tako udaljenom mjestu kao što je Mjesec. Nemojte zaboraviti, tamo nema interneta, infrastrukture i sve što se radi vrlo je izazovno, pa čak i opasno. Pogotovo se to odnosi na ljudsku prisutnost', ističe.

Konačan uspjeh je, kaže, samo slijetanje. 'I crteži učenika iz hrvatskih škola su na Mjesecu. Mislim da je to najveći uspjeh i najveća motivacija za dalje. Najveći izazov bio je koordinirati sve ovo i dogovoriti te uvjeriti dionike da mislimo ozbiljno', ističe Bobek.