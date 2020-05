Ovogodišnje specijalno izdanje IFA-e ove će se godine održavati samo tri dana - od 3. do 5. rujna, no to je jedno od ograničenja koja postavlja pandemija COVID-19

Najveći sajam potrošačke tehnologije IFA održat će se u rujnu 2020. kao stvarni, a ne virtualni događaj u Berlinu. Bit će temeljen na posebnom konceptu koji zdravlje i sigurnost stavlja na prvo mjesto. Ovogodišnje specijalno izdanje IFA-e ove će se godine održati samo tri dana - od 3. do 5. rujna, no to je jedno od ograničenja koja postavlja pandemija COVID-19. Događaj samo za uzvanike postavit će stroga ograničenja broja sudionika i usredotočiti se na četiri globalne temeljne funkcije IFA-e, a to su: inovacijski izlog za brandove;

platforma za najsuvremenije tehnologije;

izvor nabave za proizvođače i

tržište na kojem se trgovci i robne marke mogu okupiti. IFA 2020 će biti prva prilika za industriju potrošačke elektronike i kućanskih uređaja da nove proizvode i usluge predstavi izravno medijima i – posredstvom njih - potrošačima i trgovini. Događaj također dolazi u ključnom trenutku za brandove, proizvođače i prodavače širom svijeta, uoči najvažnije sezone u kupovini koja se proteže od Black Fridayja i Cyber Mondayja do Božića i Nove godine. Jens Heithecker, izvršni direktor IFA-e Berlin je rekao: „Nakon svih otkazivanja događaja tijekom proteklih mjeseci, našoj je industriji hitno potrebna platforma na kojoj može pokazati svoju inovaciju kako bi se mogla oporaviti i oporaviti. Oporavak naše industrije započet će ovdje, na sajmu IFA Berlin."