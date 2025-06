Hrvatski stručnjak o budućnosti s AI-jem: Strojevi zasigurno neće raditi sve umjesto nas

'Ma ništa ja ne potičem. Pitam prijateljicu, profesoricu biologije "Kako raste deblo? Je li nova kora izvana ili sredina raste pa se ova širi i puca ili svi slojevi i oni godovi rastu istovremeno?" Ona me gleda s čuđenjem. Ili ako pogledate bršljan koji ide po drvetu i ide po grani, vrlo često ćete vidjeti da je po sredini grane, a grane su pod različitim kutovima. Kako bršljan zna gdje je sredina grane? Zar to nije čudno? Stari telefon doma, onaj žičani, digneš telefon i razgovaraš s nekim u drugom gradu, zemlji, kontinentu. Jeste li ikada zamišljali kojim to sve putem ide vaš glas? Svijet je prepun čarolija, rekao je Pale u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 .

Hoće li strojevi istisnuti ljude?

Elon Musk ističe da zahvaljujući umjetnoj uskoro nećemo raditi, već će strojevi radit za nas. Misli li Pale da ćemo uskoro svi dokoličariti.

'Sasvim sigurno neće svi dokoličariti, sasvim sigurno neće svi ostati bez posla i sasvim sigurno neće strojevi raditi sve umjesto nas. Zapravo je glavni izazov današnjeg doba to da svatko od nas razmišlja o tomu što bi se od onog što ja već radimo moglo automatizirati, a što zapravo samo čovjek može raditi. Ali to je problem, jer to zahtijeva da stalno učimo i da se mijenjamo, a čovjek baš nije sklon promjenama. I glavni problem je u tomu što su promjene u današnjem društvu strašno brze. Tehnološke promjene su jako brze, pokušavaju mijenjati društva, a mi kao pojedinci se polako ne snalazimo u tome', smatra Pale.

Hoće li sve veća automatizacija sustava ljude učiniti glupljima ili pametnijima?

'Bit će gluplji ili pametniji.... Meni se dogodilo da su neki brucoši na mom fakultetu, kad trebaju zbrojiti tri jednoznamenkasta broja, vade kalkulator. Znači vještina računanja na pamet ili na papiru polako nestaje, pa bismo mogli reći da su postali gluplji. S druge strane, za korištenje tih složenih alata, da bismo ih zaista koristili za naše dobro, a ne krivo, na moju ili vašu štetu, mi moramo jako dobro razumjeti te alate. Mi moramo njihovu suštinu razumjeti - što se s njima može. Ne može ih samo tako koristiti. Što znači da moramo jako puno učiti, moramo biti pametniji. S jedne strane, u stvarima kojima nisu važne možemo se prepustiti tomu da strojevi rade i mi to više ne znamo raditi i zaglupljujemo, ali s druge strane, da bismo opstali i da bismo dobro koristili te složene alate, morali bismo učiti i biti pametniji', upozorava Pale.

Učenje kao ugodno iskustvo

Predrag Pale bi volio da se svi ljudi vesele učenju, da vole i žele učiti.

'Imamo primjere: ideš učiti svirati gitaru, ali ne da zaradiš pare s tim, ne sanjaš ni o nekoj karijeri, nego radiš to jer ti je zabavno. Ideš učiti nešto popraviti ili napraviti jer ti to treba. Zato jednostavno osjećaš da rasteš... Učiš neki jezik koji ti neće trebati ili povijest, jer osjećaš da rasteš. Čovjek uči zato što mu treba, zato što mu je to zabavno, zagonetno, intrigantno, ugodno ili zato što osjeća da raste. To bismo mi trebali u formalnom obrazovanju imati. S druge strane, dobra je stvar to da nam nove tehnologije to omogućavaju. Na internetu imamo čitav niz ponuda besplatnog obrazovanja koje su nam nekako lakše za prihvatiti i uzeti. Nije sve dobro, nije sve savršeno, ali otvara nam jedan novi put. I to je ono što ja pokušavam i u svom radu napraviti - da ljudima bude radosno ili zanimljivo to učenje, makar bilo teško', napominje Pale.

Demistificiranje UI alata

Pale napominje da su UI alati poput ChatGPT-ja komunikativni, ali bi ih želio demistificirati.

'Ovo što je sada zadnje dvije godine diglo buku, taj ChatGPT, pa sada imamo i čitav niz drugih alata koji se svakodnevno pojavljuju. To su takozvani veliki jezični modeli. Jednostavno, to je tehnologija koju svi koriste, zove se 'umjetne neuronske mreže', a to su zapravo algoritmi, formule koje nešto računaju, daje im se, uči ih se, trenira na velikoj količini teksta i to je internet omogućio. Na internetu imaš veliku količinu različitih digitalnih tekstova, ljudi odaberu neke i onda taj alat na tomu nauči kako su ljudi statistički slagali riječi. Kad date svoj upit, onda on pogleda i pokuša složiti riječi s onom vjerojatnošću kako je vidio da su to ljudi radili. Znači, daje jednu vrstu sažetka onoga što su ljudi pisali, vezano uz vaše riječi. Ovi alati nemaju razumijevanja, nemaju 'reasoninga', zasad... On ne razumije što je stol, vatra, ljubav, klijanje klica i takve stvari. To su samo riječi koje on niže, objašnjava Pale.

Dodaje da je ta komunikacija ugodna za korisnike: 'Jer mi zapravo na neki način dobivamo sažetke, možemo rafinirati ta pitanja, nitko nas ne osuđuje, nitko se ne čudi što smo to pitali, možemo svašta pitati, nemamo srama, nemamo stida, ne bojimo se grešaka', ističe Pale.

Ipak, upozorava da se UI alati ne bi trebali koristiti za situacije u kojima treba donijeti neku ozbiljnu i važnu odluku poput pitanja o bolestima, zakonima i slično, jer je i sam znao dobivati netočne odgovore od alata.

'To su dobri alati da nam daju sažetke, da uđemo u neko novo područje, da se zabavimo, ali nijedan od današnjih alata ne možemo koristiti umjesto stručnjaka', napominje.

Ljubav i umjetna inteligencija

Ljudi UI alate koriste i za psihološku pomoć, pa je Aleksandra Stankovića zanimalo što se događa ako se netko zaljubi u UI takvog tipa.

'Mislim da to je jednako kao da se zaljubite u lik iz romana. Koja je razlika? Ni jedno ni drugo ne postoji. To nije patologija. To je naša ljudska potreba za toplinom, za razgovorom, za razumijevanjem... Previše smo u ovom svijetu zapravo izvrgnuti kritikama. U propagandnom svijetu, među tim svim reklamama, svi smo mi u robovi, zarobljeni smo, ali nemamo željeznu kuglu oko noge, nego imamo marketing. Imate jednu knjigu, "1999 eura" se zove, gdje čovjek kaže "Ja sam marketinški stručnjak i moj posao je da vas učinim nezadovoljnim vašim životom kako biste nešto kupili." Jer ako ste zadovoljni, nećete kupiti. Dakle, predebeo si, ne voziš dobar auto, ne stanuješ na pravom mjestu, nisi bio na Maldivima... Stalno te uvjeravaju kako nisi dovoljno dobar', smatra Pale.

Ljudi su pod pritiskom da stalno nešto moraju, da ništa nije dovoljno dobro, i onda mi godi kada netko s njima razgovara nepristrano. 'A razgovara nepristrano zato što nema emocije', zaključuje Pale.