Kako su dvojica vizionara iz Hrvatske odlučila vratiti ljudskost u online trgovinu

U suradnji s Hrvatskim Telekomom , Kupyo je već osigurao lokalnu podršku i tržišni zamah kroz program pogodnosti Magenta Moments. No ambicija tu ne staje – cilj je globalna prisutnost i potpuno novi standard u online trgovini. U razgovoru za tportal, osnivači Kupya govore o tome kako je sve počelo, kako će izgledati kupovina budućnosti, zašto su AI i video neizbježna kombinacija – i zašto vjeruju da baš iz Hrvatske dolazi sljedeća velika stvar u e-commerceu.

Kupyo je više od još jedne e-commerce aplikacije. Riječ je o tehnološki sofisticiranoj platformi koja spaja elemente društvenih mreža, online oglašavanja i napredne umjetne inteligencije kako bi redefinirala iskustvo digitalne kupovine. Video je glavni komunikacijski format, AI avatari predstavljaju proizvode, a cijeli proces – od oglašavanja do kupnje – odvija se u samo nekoliko klikova.

'Kupyo nije počeo kao eksperiment. Od samog početka ušli smo u to s punim angažmanom – idejno, energetski i financijski', govori nam Ćurić. Njegovo iskustvo iz telekom i e-commerce sektora, u kombinaciji s Hudoletnjakovom stručnošću u razvoju digitalnih oglasnika, dalo im je jasnu viziju: trgovina budućnosti mora biti autentična, personalizirana i zabavna.

Kad se spoje iskustvo iz svijeta oglasnika, ekspertiza u e-commerce industriji i osjećaj za tehnološke trendove, rezultat može biti nešto što mijenja pravila igre. Upravo to događa se s domaćom platformom Kupyo , inovativnim rješenjem koje kombinira video, umjetnu inteligenciju i trgovinu. Iza projekta stoje Celestin Ćurić i Željko Hudoletnjak, tandem koji je svoje dugogodišnje karijere usmjerio na stvaranje korisnički orijentirane te tehnološki napredne platforme za digitalnu kupovinu.

Suradnja s Hrvatskim Telekomom kroz program Magenta Moments dala je projektu dodatnu validaciju. 'To je bilo važno partnerstvo, ne samo zbog izlaska na tržište, već i kao potvrda da Kupyo ima potencijal postati relevantan akter u digitalnoj trgovini', ističe Ćurić.

Usporedbe s gigantima TikTok Shopom, Amazonom i Vintedom nisu ih iznenadile. 'To samo potvrđuje da smo u relevantnom segmentu. No Kupyo ima svoju nišu i jasnu viziju', dodaje.

Održivost i tehnologija s ljudskim licem

Kupyo u svom manifestu zagovara - iznenadit ćete se - povratak osjećaja zabave i humanosti u online trgovinu. 'Tehnologija može biti saveznik ljudskosti i pružati nam sigurnost', ističu naši sugovornici.

Kupyo je prostor na kojem se prodaja temelji na stvarnim, osobnim pričama, a ne na generičkim oglasima', naglašava Ćurić. Povezivanjem lokalnih kupaca i prodavača, poticanjem prodaje rabljenih proizvoda i smanjenjem nepotrebnih povrata kroz videoprikaze, Kupyo doprinosi i održivijem pristupu trgovini, navode naši sugovornici.

Kad razmišljaju o budućnosti, osnivači vide Kupyo kao platformu koja korisnicima omogućuje interaktivnu kupnju uz pomoć stvarnih ljudi koji govore njihovim jezikom i razumiju njihove potrebe. 'Ako se prodavači neće željeti 'snimati', onda će to umjesto njih odraditi virtualni prodavači koji govore 100 stranih jezika i mogu odgovoriti na svaku želju i individualnu potrebu kupca. To više nije znanstvena fantastika – to je stvarnost koja stiže brže nego ikad. A mi želimo biti među prvima koji će tu stvarnost učiniti svakodnevicom', zaključuju osnivači.