Huawei je u Ateni održao drugi European Talent Summit: Europski čelnici pozivaju na otvoreni 'ekosustav talenata'

Huawei je do sada otvorila više od 200 ICT akademija u Europi s fokusom na strukovne certifikate koje je dobilo gotovo 16 000 europskih studenata

Huawei je u Ateni održao drugi European Talent Summit kako bi proslavio postignuća Huaweijevih programa koji su i ove godine intenzivno radili na razvoju talenata i vještina među mladima. Tema ovogodišnjeg summita bila je 'Zajedno stvaramo održivu budućnost za europske talente', a događaj je okupio 80 izvrsnih studenata, među kojima i Luku Grubešu, studenta koji je na ovogodišnjem Seeds for the Future programu bio prvi u Hrvatskoj.

'Prije svega, želio bih zahvaliti Huaweiju što me je pozvao na ovaj događaj, kao i prilici da sudjelujem u ovogodišnjem Seeds for the Future koji mi je pružio zanimljivo i izazovno iskustvo. U sklopu programa imali smo priliku učiti o tehnologijama koje će nas pokretati u budućnosti, ali i upotrijebiti te tehnologije na problemima s kojima se kao društvo danas suočavamo', rekao je Luka Grubeša, student Fakulteta informatike u Puli.

Osim studenata, okupilo se i stotinjak predstavnika Vlada, međunarodnih organizacija, industrije i akademske zajednice iz cijele Europe kako bi istražili rješenja za nedostatak ICT stručnjaka, promicali digitalnu pismenost i vještine za premošćivanje digitalnog jaza i izgradnju otvorenog i održivog ekosustava talenata.