[FOTO] Flagship s izvrsnom kamerom i nekoliko intrigantnih detalja: Isprobali smo Huawei Mate 50 Pro

Huawei je ovogodišnjim predstavnikom serije Mate još jednom dokazao da njihovi telefoni dolaze s jednom od najboljih mobilnih kamera na tržištu

Doduše, apsolutno smo sigurni u to da telefon izgleda lijepo te da strašno podsjeća na zlatno doba Samsungovih zakrivljenih panela. Mate 50 Pro, koji smo dobili na testiranje, dolazi u tamnoj nijansi naglašenoj plavom - riječ je o vizualno upečatljivom finišu čiji je jedini nedostatak neotpornost na otiske prstiju.

Hardver...

Biometrijsko otključavanje kod Matea 50 Pro dolazi u obliku brzog optičkog senzora za otisak prsta, a cijelu stvar pokreće Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4G. Uređaj podržava dvostruki nanosim te dolazi u proširivim varijantama s 256 GB kapaciteta i 8 GB RAM-a, odnosno 512GB zapremnine i 8 GB RAM-a. Što se baterije tiče, Huawei Mate 50 Pro ima ćeliju od 4700 mAh koja podržava brzo punjenje do 66 W i brzo bežično punjenje do 50 W te može reverzibilno puniti druge uređaje snagom od 5 W. Sve ovo kulminira jako brzim radom koji u kombinaciji s adaptivnim osvježenjem ekrana do 120 Hz podupire Androidom 12 pokretan launcher EMUI 13.

Uz sve navedeno, vjerujemo da nije čudno da većina igara i multimedije radi savršeno brzo. Zahvaljujući arhitekturi uređaja, grafički najintenzivnije igre se pri najvećem zagrijavanju smartfona nisu rušile, već su unatoč pritisku nastavile raditi. Za zvuk su zaslužni stereo zvučnici koji imaju solidnu dubinu te mogu poslužiti za ugodno multimedijsko iskustvo ako vam pri ruci nije par solidnih bežičnih slušalica (uređaj nema ulaz od 3,5 mm).

...i softver

Huaweijev operativni sustav donosi niz prepoznatljivih softverskih značajki, kao i olakšan rad s aplikacijama oplemenjen sitnim dodacima poput sidebara, izvrsnih pametnih widgeta te većom količinom Huaweijevog bloatwarea.

Njihov dućan App Gallery u najnovijoj iteraciji donosi veći i sveobuhvatniji izbor aplikacija koji izostanak Metinih i Googleovih programa rješava instalacijom programa treće strane putem nove aplikacije Gspace. Gspace na uređaj može donijeti aplikacije za Gmail, Mapse i ostale inicijalno nedostupne usluge (uključujući i Play Store, YouTube, Uber itd.).

Korištenje sustava EMUI 13, tim rečeno, ostavlja dojam amalgama funkcionalnosti Androida i estetske filozofije iOS-a te je i dalje platforma na koju se treba priviknuti. Nedostajao nam je inicijalni luksuz dostupnosti nekih aplikacija i funkcionalnosti na koje smo navikli na 'čistom' Androidu, a tu je bila i klauzula za ugrađen preglednik koja na samom startu najavljuje da će povijest surfanja dijeliti s reklamnim kompanijama.