Huawei je predstavio seriju P40, tri flagshipa s jako impresivnim kamerama

Kineski je proizvođač u sklopu virtualne prezentacije premijerno predstavio najnoviju seriju uređaja P40, a u fokusu je bio i njihov dućan s aplikacijama

A što je sa standardnim P40?

'Obični' P40 ima ekran od 6.1 inča koji se ne obvavija oko rubova te ima nižu rezoluciju ekrana (2340 puta 1080 piksela). Uređaj također nema infracrveni senzor za otključavanje uređaja licem te za kraj - radi na 'samo' 60 Hz. Sva tri uređaja pored senzora za lice imaju i senzor za prepoznavanje otiska prsta koji navodno radi 30 posto brže nego na prošlogodišnjem uređaju.

Sva tri uređaja pokreće Kirin 990, s time da kompanija neće ovog puta izbacivati smartfone koji koriste samo 4G. Pro i Pro Plus dolaze sa moćnom baterijom od 4200 mAh koja se da napuniti do 40 W s time da Pro Plus također podržava bežično punjenje na 40 W. 'Obični' P40 ima bateriju od 3800 mAh i maksimalnu brzinu punjenja od 22.5 W putem kabela. Otpornost na vodu i prašinu su u slučaju Pro i Pro Plus IP68, dok je u slučaju P40 IP53 (što znači da vam Pro i Pro Plus mogu pasti u vodu, dok P40 može idržati laganu kišu).