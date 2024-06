Htio ga je zabraniti, a sad ondje ima profil: Pogledajte Trumpovu prvu objavu na TikToku

'Predsjednik je odsad na TikToku', rekao je izvršni direktor UFC-a Dan White koji se pojavljuje u videu, a Trump na to odgovara: 'Čast mi je'. Zatim su uslijedile scene razdraganih navijača na UFC-u. Trump je u samo nekoliko dana prikupio 3,4 milijuna pratitelja .

Potez da se pridruži TikToku naglašava Trumpov nedavni zaokret na platformi koja je popularna među 170 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama. I dalje je manji od konkurenata poput Instagrama i Facebooka, ali TikTok brže raste i privlači mlade ljude.

No naposljetku su zabrinutost oko popularne aplikacije, koja je u vlasništvu kineske matične tvrtke ByteDance, izrazili i aktualni američki predsjednik Joe Biden i većina zastupnika. Biden je, podsjetimo, potpisao zakon prema kojem mora prodati TikTok do sljedećeg siječnja ili se suočiti sa zabranom. Iz Bijele kuće navode da ne žele zabraniti TikTok, no da zbog nacionalne sigurnosti žele da ta društvena mreža više ne bude u kineskom vlasništvu.

Trump pak sada kaže da se protivi zabrani TikToka u cijeloj zemlji, dodajući da bi takva politika samo udaljila mlade Amerikance i pogodovala Meti.