Hrvatska jedina u Europi ima besplatne domene, a od prve je prošlo 25 godina

CARNET je obilježio 25 godina otkako je Hrvatska dobila svoju nacionalnu domenu .hr te tako postala priznata i u globalnom internetskom prostoru

Rečenica 'Please go ahead with the new top level domain HR for Croatia.', upućena današnjem zamjeniku ravnatelja Sveučilišnog računskog centra Ivanu Mariću 1993. godine, označila je početak formalnog priznavanja .hr domene. Prva registrirana domena bila je srce.hr.

Od tada broj domena konstantno raste i trenutno je registrirano njih više od 100.800. Hrvatska je jedina europska zemlja koja nudi mogućnost registracije besplatne nacionalne domene za svoje građane i pravne osobe pa tako najveći broj registriranih domena upravo čine one besplatne, njih više od 70 posto. Naplatne .hr domene moguće je registrirati preko ovlaštenih registrara.