Grupe na Facebooku sve su sličnije Instagramu: Dolaze Reelsi i novi alati za moderatore

Grupe odsad podršavaju Reelse i veći broj alata za borbu protiv dezinformiranja, dok njihovi voditelji i moderatori imaju veću kontrolu nad zabranjenim riječima

Facebook je Grupama odlučio dodati nekoliko novih značajki i alata za 'zdravije' razgovore. Htjeli vi to ili ne, piše Engadget, Reelsi dolaze u Grupe, što znači da članovi putem njih mogu dijeliti recepte, snimke s ljetovanja i još hrpu drugih sadržaja. Korisnici također mogu mijenjati svoj profil za grupe kako bi drugim članovima dali do znanja o svojim interesima, kao i otvorenost prema novim porukama. Ako želite napraviti prijenos nekog događaja, to sad možete napraviti dijeljenjem javnih događanja na Facebooku u obliku Storiesa na Instagramu.

Meta također olakšava borbu protiv širenja dezinformacija u Grupama. Administratori mogu automatski pauzirati objavljivanje objava s određenim riječima te ih provjeriti prije 'slanja u javnost'. Voditelji grupa mogu automatski blokirati objave i autore objava, što bi, piše izvor, moglo pomoći pri borbi protiv lažnih sadržaja te olakšati odluke oko blokiranja pristupa Grupi.