Googleova pretraga uskoro će dobiti zanimljivu novu značajku

Korisnici poznate web pretrage uskoro će moći dijeliti Google pretragu sa svim svojim prijateljima

Idući put kada vas netko tko cijelo vrijeme zuri u telefon pita za nešto što se jednostavno može pretražiti putem Googlea, od danas ih pasivno agresivno možete ponukati da rezultate pretrage pregledaju sami. Podsjetimo, dosadašnje metoda 'podsjećanja' sugovornika na postojanje Googlea uključivali su LMGTFY (Let Me Google That For You) i dobri stari savjet 'Pa guglaj onda, pobogu'.