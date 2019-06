Doznajte koliko ljudi u Hrvatskoj ima dronove i što vam sve treba da biste ih legalno koristili

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) u posljednjih pet godina bilježi stalni rast zahtjeva za registraciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova-dronova, kojih je početkom lipnja u Hrvatskoj bilo prijavljenih ukupno 2.200, doznaje se iz te Agencije.

Trend povećanja nastavio se i u 2017., kada ih je bilo 402, da bi u 2018. njihov broj porastao na 830. Od početka ove godine pa do 5. lipnja, prijavljeno je novih 499 operatora.

Za letačke operacije potrebna odobrenja i dokaz postizanja prihvatljive razine sigurnosti

"Po primitku potvrde prijave u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova operator smije izvoditi namjeravane letačke operacije u okviru kategorije za koju se evidentirao. Svi operatori sustava bespilotnih zrakoplova operativne mase veće od 900 grama obavezni su prije svakog leta putem AMC portala uspostaviti tzv. ad-hoc strukturu zračnog prostora", objašnjavaju iz HACZ-a procedure za korištenje dronova, naglašavajući da je u njihovoj nadležnosti izdavanje potvrde prijave u evidenciju operatora sustava bespilotnih zrakoplova, dok je uspostava tzv. ad-hoca u nadležnosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Prije izvođenja letačkih operacija sustavom bespilotnog zrakoplova operator još mora provjeriti za predviđenu lokaciju koja još odobrenja mora ishoditi, a jedno od njih je i primjerice od Državne geodetske uprave za snimanje iz zraka.

"Visine leta određene su po kriteriju kontroliranog i nekontroliranog zračnog prostora, a ne po naseljenosti područja. Bespilotnim zrakoplovom ili dronovima dopušteno je letenje u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 metara iznad razine tla ili do 50 metara iznad prepreke, ovisno što je više, kao i u kontroliranom zračnom prostoru izvan prostora polumjera 5 kilometara od referentne točke aerodroma na visini do 50 metara iznad razine tla", ističu iz HACZ-a.