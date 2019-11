Google za preko dvije milijarde dolara preuzima Fitbit, što bi to konkretno moglo donijeti?

Tješnje povezivanje može biti korisno za obje tvrtke, ali pitanje je hoće li zakonodavci i regulatori blagonaklono gledati na daljnje Googleovo okrupnjavanje

No, treba imati na umu i kako je cijena Fitbitove dionice pala je za 80 posto od 2015. godine, kad je ova tvrtka uvrštena na tržište kapitala. Ta je tvrtka pod sve većim pritiskom konkurencije, naročito kineskih tvrtki poput Xiaomija i Huaweija čiji su uređaji često znatno jeftiniji.

Obilje zanimljivih podataka

Uz to, Googleu nije zanimljiv samo Fitbitov tržišni udio. Korisnici Fitbita također generiraju (i to čine već godinama) ogromne količine raznoraznih podataka, u rasponu od prehrane i zdravlja do datuma rođenja i adresa e-pošte.

U Googleu tvrde kako te podatke neće koristiti za ciljano oglašavanje te kako će korisnicima Fitbita ponuditi mogućnost pregleda, prebacivanja i brisanja njihovih podataka. Hoće li to biti dovoljno za američke i druge zakonodavce i regulatore diljem svijeta, ostaje za vidjeti.

U SAD-u raste pritisak na tehnološke tvrtke zbog toga što imaju sve više moći u rukama, sve su manje otvorene javnosti i sve neprijateljskije nastrojene prema poduzetništvu i inovacijama koje bi mogle ugroziti njihov dominantni položaj.

Američko Ministarstvo pravosuđa u srpnju je najavilo istragu kako bi utvrdilo da li vodeće platforme online nastoje ugušiti konkurenciju. Nisu naveli tko će točno biti predmetom istrage, ali su naznačili kako je riječ o tvrtkama vezanim uz pretraživanje weba, društvenim mrežama i trgovcima, što daje naslutiti kako će fokus biti na Amazonu, Googleu, Facebooku i sličnima.

U ožujku ove godine senatorica iz redova američke Demokratske stranke Elizabeth Warren također je predložila plan prema kojem bi pojedina spajanja i preuzimanja bila poništena. Primjerice, tako bi Instagram i WhatsApp bili izdvojeni iz Facebooka.

Mark Zuckerberg je na tu i slične inicijative odgovorio javnim približavanjem desnom dijelu američkog političkog spektra.