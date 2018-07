Google smatra da nam treba ključ za sigurnost, evo o čemu je riječ

Na ovogodišnjoj kongerenciji Google Cloud Next, koja još uvijek traje, tehnološki div iz Mountain Viewa predstavio je novi uređaj za dvostruku provjeru prilikom prijave. Kako kažu, toliko je pouzdan da niti jedan njihov zaposlenik nije hakiran od početka 2017.

Google je ranije ovog tjedna napomenuo da od početka 2017. godine nitko od 85.000 zaposlenika nije pogođen hakerskim napadima zahvaljujući korištenju ključeva. Dorađivali su ih godinu dana i trenutno ih nude kupcima usluge Cloud preko prodajnih partnera, a uskoro će biti dostupni i na tvrtkinoj web trgovini

Sigurno se pitate treba li vam

Ako redovito radite s osjetljivim podacima, sigurno biste trebali razmotriti opcije. U ponudi su novi Googleov ključ Titan, nekoliko Yubicovih uređaja ili open-source alternativa iz berlinskog Nitrokeya.

Bit će zanimljivo vidjeti hoće li Google pokrenuti globalni trend korištenja sigurnosnih uređaja. No za to će se svakako morati potruditi. Navike među korisnicima ne ulijevaju mnogo optimizma. Ranije ove godine Googleov inženjer Grzegorz Milka rekao je da manje od 10 posto korisnika Gmaila koristi dvostruku provjeru na svojim računima, piše The Next Web.