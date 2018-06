Google Maps će vam predložiti mjesto za najbolji izlazak

Veliki Brat vas gleda i preporuča dost' dobar novi restoran s hamburgerima svega par stotina metara od vašeg omiljenog kafića

Aplikacija tako dobija dvije nove kartice - 'Explore' odnosno 'istražuj' i 'For You' odnosno 'za vas'. Obje služe kako bi korisniku dale popis mjesta poput restorana, znamenitosti i događaja temeljenih na njegovoj lokaciji i dosadašnjim aktivnostima. Kartica 'Explore' u obzir uzima vašu trenutnu lokaciju i vrijeme dana kako bi stvorila listu personaliziranih prijedloga, dok 'For You' koristi informacije o lokalima u koje često zalazite te vas na taj način informira o novim restoranima i drugim popularnim mjestima koje biste mogli posjetiti.