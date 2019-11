Google Maps je upravo dobio jednu vrlo korisnu sigurnosnu značajku

Dugo iščekivani Inkognito mod za Google Maps konačno je stigao, samo što bar za sad funkcionira isključivo na Androidu

Google o posebnom 'diskretnom modu' za Google Maps priča još od svibnja ove godine, no na sreću - on je konačno došao. Najnovija nadogradnja koju je kompanija objavila i putem službenog sustava za online pomoć pri korištenju Google Mapsa navodi i postojanje diskretnog Incognito modea, no bar za sad - on radi samo na Androidu, prenosi Digital Trends.

Podsjetimo, nova značajka pruža brzi pristip opciji za privatnost koja spriječava Google profilu da pohranjuje vaše lokacijske podatke. Jedina alternativa ovome je ručno brisanje lokacijskih podataka ili naređivanje aplikaciji da ih povremeno briše. Incognito mode to sve radi puno brže.