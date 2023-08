Google Flights će od sada pokazivati kad je najjeftinije vrijeme za rezervaciju letova

Koristeći podatke o povijesnim trendovima, prikazat će kad su cijene letova obično bile najniže za odabranu destinaciju na odabrane datume. Cilj je pomoći kupcima pri donošenju odluke je li bolje rezervirati let odmah ili pričekati niže cijene.

Na primjer, Google Flights bi vam mogao reći da je trenutno najbolje vrijeme za jeftiniju rezervaciju dva mjeseca prije polaska ili da su cijene putovanja za neko odredište općenito pale bliže datumu polaska.

Nova značajka nadopunjuje druge koje Google Flights već nudi, poput mogućnosti uvida u to jesu li trenutne cijene za vaše pretraživanje niske, uobičajene ili visoke u usporedbi s prijašnjim prosjecima.

Osim toga, možete uključiti praćenje cijena kako bi primali obavijesti kada cijene letova značajno padnu za odabrane datume ili fleksibilne datume, ovisno o tome što vam više odgovara.

Kad se najviše isplati letjeti?

Neki će letovi također imati oznaku jamstva cijene, što znači kako su u Googleu uvjereni da cijena karte neće pasti prije polaska. Ako do toga ipak dođe, Google će vratiti razliku u cijeni putem Google Paya.

No to je, nažalost, dio pilot programa koji je dostupan za odabrana putovanja u Sjedinjenim Državama. Google je također objavio podatke o trendovima rezerviranja letova za 2023. godinu, uključujući i podatke do srpnja ove godine.

Između ostalog, pokazalo se kako su prosječne cijene letova oko Božića bile najniže 71 dan prije polaska, u usporedbi s 22 dana prije polijetanja u izvješću o trendovima za 2022. godinu.

Osim toga, cijene za povratne letove iz SAD-a u Europu više ne padaju na neko vrijeme kao što je ranije bio slučaj. Te su cijene obično najniže 72 ili više dana prije polaska, piše Tech Crunch.