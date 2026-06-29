PAUL MEADE

Glavni čovjek iza Appleovih VR naočala odlazi u OpenAI

Damir Rukavina

29.06.2026 u 11:21

tportal
Izvor: Društvene mreže / Autor: Apple
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Paul Meade će u OpenAI-ju preuzeti vodstvo internog odjela za razvoj hardvera

Paul Meade, jedan od vodećih Appleovih inženjera zaduženih za razvoj uređaja proširene stvarnosti, napušta kompaniju i pridružuje se OpenAI-u, gdje će voditi razvoj nove generacije hardverskih proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Prema informacijama koje je objavio Bloomberg, Meade će Apple napustiti sljedeći tjedan, nakon čega će preuzeti vodstvo novog internog odjela za razvoj hardvera u OpenAI-u.

Sedam godina na čelu razvoja Vision Proa

Meade je u Appleu gotovo sedam godina vodio hardverski razvoj headseta Vision Pro, a posljednjih godina bio je odgovoran i za projekte pametnih naočala koje kompanija razvija kao budući proizvod proširene stvarnosti.

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Prije rada na Vision Pro projektu sudjelovao je u razvoju iPhonea i iPada, a Vision Products Group pridružio se 2017. godine. Nekoliko godina poslije preuzeo je vodstvo hardverskog inženjeringa unutar tog odjela.

Njegove dosadašnje odgovornosti trebao bi preuzeti Fletcher Rothkopf, jedan od osnivača tima koji je razvio Vision Pro.

Bloomberg navodi da je Meadeova odluka povezana i s promjenama u vrhu Applea. Prema tim informacijama, John Ternus, trenutačni viši potpredsjednik za hardverski inženjering, trebao bi 1. rujna preuzeti dužnost glavnog izvršnog direktora od Tima Cooka.

Apple zasad nije službeno komentirao ove navode.

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