Glavni čovjek iza Appleovih VR naočala odlazi u OpenAI

Paul Meade, jedan od vodećih Appleovih inženjera zaduženih za razvoj uređaja proširene stvarnosti, napušta kompaniju i pridružuje se OpenAI-u, gdje će voditi razvoj nove generacije hardverskih proizvoda temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Prema informacijama koje je objavio Bloomberg, Meade će Apple napustiti sljedeći tjedan, nakon čega će preuzeti vodstvo novog internog odjela za razvoj hardvera u OpenAI-u.

Sedam godina na čelu razvoja Vision Proa

Meade je u Appleu gotovo sedam godina vodio hardverski razvoj headseta Vision Pro, a posljednjih godina bio je odgovoran i za projekte pametnih naočala koje kompanija razvija kao budući proizvod proširene stvarnosti.