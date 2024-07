GenAI i globalna utrka: Kina vodi u korištenju, SAD u implementaciji. A Europa...

Kineski poslovni donositelji odluka izvještavaju da 83 posto njihovih organizacija koristi GenAI, više nego u Ujedinjenom Kraljevstvu (70 posto), SAD-u (65 posto) i Australiji (63 posto). Međutim, organizacije u SAD-u su ispred u smislu zrelosti i potpune implementacije GenAI tehnologija s 24 posto, u usporedbi s 19 posto u Kini i 11 posto u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Što to znači u smislu globalnog ekonomskog utjecaja umjetne inteligencije i GenAI-ja? U izvješću iz 2023., McKinsey je procijenio da GenAI može dodati ekvivalent od 2,6 bilijuna do 4,4 bilijuna dolara godišnje kroz različite promjene što je usporedivo s cjelokupnim BDP-om Ujedinjenog Kraljevstva u 2021. godini. Ovo povećava ukupni utjecaj umjetne inteligencije za 15 posto do 40 posto.