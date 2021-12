Gaming zajednica u humanitarnom 24-satnom streamu prikuplja sredstva za udrugu Zvončići!

Humanitarni Streamatron u organizaciji Good Game-a počinje u utorak, 22. prosinca u 10 sati, a može se pratiti u sljedeća 24 sata preko njihova YouTube i Twitch kanala

“Kada su nas kontaktirali iz Good Game-a i rekli da su naš rad prepoznali kao bitan za zajednicu i da su odlučili za nas organizirati ovaj event, naravno da smo bili oduševljeni. S obzirom da smo svaki dan zaposleni pružanjem terapija, ne stignemo se dovoljno promovirati pa nas je prije svega vrlo ugodno iznenadilo što nas je netko usprkos tome prepoznao i pristupio nam s ovakvom ponudom. Zahvalni smo na svakoj donaciji koju primimo no najdraži rezultat će nam biti ako ovaj event pomogne da se svrati pažnja na potrebe djece s teškoćama i njihovih obitelji, jer je jedan od glavnih aspekata skrbi za djecu s teškoćama izgradnja inkluzivnog društva.” rekla je Snježana Čop, predsjednica i osnivačica udruge Zvončići.

U Streamatronu će sudjelovati poznata imena poput pjevača Zembo Latife, radijskog i televizijskog voditelja Ermina Preljevića, streamera Lavveka, Malajskog Tapira, Dukija, Zefyxo, Marka KC, Ameyshouse, Lukafull, COFI i mnogih drugih.

Osim istaknutih gamera u humanitarnoj akciji pridružit će se Daniel Ackermann - direktor Degordiana, Albert Gajšak - direktor Circuit Messa, Luka Jureško - direktor Submarinea, Tomislav Car - direktor Infinuma, Ivan Jozić - direktor digitalnog razvoja Pevexa, Hrvoje Jugec - esports manager NK Osijek, Antonio Perić - direktor Locastica, Luka Abrus - direktor Five-a, Branimir Karačić - direktor Envyja i Nikola Stolnik - direktor Good Game-a. Svi će oni odmjeriti snage u dijelu programa zvanom CEO CS:GO kada će zaigrati istoimenu popularnu pucačinu.

Priliku da pomognu i usput zaigraju video igre iskoristile su i ekipe Esport Adrie i Game Huba koji će protiv ekipe Good Gamea odmjeriti snage u popularnim naslovima League of Legends i Rocket League. Osim ovih, igrat će se još mnoštvo igara među kojima su i Valorant, Brawl Stars, FIFA 22, Halo, New World, Hades, Among us i druge. Ovo je idealna prilika za sve ljubitelje igara da uz igru podrže i jedan plemeniti cilj.