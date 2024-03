FT: Devōt drugu godinu zaredom najbrže rastuća IT tvrtka u Hrvatskoj

Londonski dnevnik The Financial Times objavio je godišnji popis tisuću najbrže rastućih tvrtki u Europi, prema kojem se hrvatska IT tvrtka Devōt, usmjerena na razvoj softvera, smjestila na 32. mjesto. Unutar kategorije IT & Software Devōt je na visokom sedmom mjestu u Europi, odnosno najbrže rastuća tvrtka u Hrvatskoj, s prosječnom godišnjom stopom rasta prihoda od 223,50 posto u razdoblju od 2019. do 2022. godine, izvijestili su iz tvrtke