Osnivač najbrže rastuće domaće IT tvrtke: 'Puno hrvatskih tvrtki i dalje 'preprodaje' stručnjake'

Hrvatska tvrtka za razvoj softvera Devōt i ove godine našla se na čak dvije liste najbrže rastućih IT kompanija u srednjoj Europi - najprije na listi Financial Timesa, a potom i Deloitteovoj - s rastom od čak 3232 posto. S osnivačem tvrtke Martinom Moravom razgovarali smo, između ostalog, o njihovu uspjehu, rezultatima i planovima te smo se dotaknuli krize u IT industriji, ulaganja u startupe i hrvatske IT scene

Na Deloitteovoj ljestvici zauzeli su četvrto mjesto, što Devōt čini najbrže rastućom hrvatskom tvrtkom i najbolje rangiranom u kategoriji softvera. The Financial Times je pak početkom ove godine objavio godišnji popis 1000 najbrže rastućih tvrtki u Europi, prema kojem se Devōt našao na 87. mjestu. Unutar IT sektora Devōt je na visokom 15. mjestu u Europi, odnosno prvi u Hrvatskoj, s godišnjom stopom rasta prihoda od 155,8 posto u razdoblju od 2018. do 2021. godine.

Od HealthTecha i industrije putovanja do FinTecha Devōt je osnovan 2016. godine i primarno se bavi uslugama razvoja softvera te automatizacije procesa. Tijekom godina tvrtka je djelovala u različitim industrijama, od HealthTecha i industrije putovanja do FinTecha. 'Volim se ponekad našaliti pa reći da smo već prilikom odabira imena tvrtke na neki način odredili našu budućnost i uspjehe. Naime Devōt je nastao od engleske riječi devoted, što znači predanost, a upravo je ta vrlina jedna od ključnih u našoj organizaciji. I upravo je naš današnji rast najvećim dijelom posljedica kvalitetnog rada i predanosti našeg tima. Od samih početaka cilj nam je bio pružiti kvalitetno okruženje i priliku za profesionalni razvoj zaposlenicima, a to nam se vrlo brzo počelo vraćati na najbolji mogući način – u obliku odgovornih i strastvenih stručnjaka koji o svemu kritički promišljaju i tako guraju našu zajedničku priču naprijed. No nismo fokusirani isključivo na rast, već i na stabilnost poslovanja', kaže nam osnivač tvrtke Martin Morava. Uslijed pandemije stavili su fokus na razvoj softvera za HealthTech sustave, s posebnim naglaskom na digitalizaciju zdravstvenog sustava i telemedicinu, što uključuje izgradnju složenih informatičkih sustava koji digitaliziraju proces upravljanja zdravstvenom ustanovom te osiguravanje kvalitetne zdravstvene skrbi bez fizičkog odlaska liječniku. U Devōtu, među ostalim, razvijaju proizvode koji trenutno služe kao interni alati za optimizaciju i automatizaciju njihovih procesa. 'S vremenom ih planiramo i integrirati u sveobuhvatan sustav koji bi ujedno mogao biti naš komercijalni proizvod', kaže Morava.

Među klijentima su prestižne američke tvrtke Sjedište tvrtke je u Zagrebu, a ured, osim u glavnom gradu, imaju u Osijeku. Morava navodi da su korištenjem umjetne inteligencije kreirali interni sustav za automatizirane odgovore na HR upite svojih zaposlenika, što je rezultiralo smanjenjem opterećenja HR tima u tvrtki. 'Tvrtka smo za razvoj softvera, a ono što nas čini jedinstvenima jest to što kreiramo cijele produktne timove koji, uz developere, obuhvaćaju product ownera, business analysta, testera i druge ključne uloge, poput primjerice tech architecta. Naš je cilj omogućiti klijentima da se fokusiraju na svoj proizvod i rast, a mi preuzimamo cjelokupan razvojni proces. Stoga nam je posebno drago što je ovogodišnja Deloitteova lista zapravo neka vrsta potvrde i priznanja za naš dugogodišnji rad i trud, pa i, ranije naveden, jedinstven pristup organizaciji rada i našim klijentima', dodaje Morava. Njihove klijente čine američke tvrtke, među kojima su neke od njih na jednoj od najutjecajnijih svjetskih burzi fokusiranih na tehnološku industriju (NASDAQ), kao i tvrtke s popisa Fortune 500. No Morava ističe da se njihova ekspertiza ogleda i u suradnji s profitabilnim tvrtkama u fazi snažnoga rasta, poznatima kao scale ups. 'Upravo našim specifičnim pristupom i metodologijom pomažemo tim tvrtkama da ostvare još brži rast', navodi Morava. 'Puno hrvatskih tvrtki i dalje 'preprodaje' IT stručnjake' Zanimalo nas je i kako Morava gleda na uspjehe, ali i izazove u hrvatskoj IT industriji te može li doista Hrvatska uspjeti na krilima IT industrije. 'Hrvatska IT industrija suočava se s nekoliko izazova, a jedan od glavnih je oslanjanje na model pružanja usluga. Pružamo naše developere stranim tvrtkama, što ne donosi značajnu dodatnu vrijednost. Ovaj model podsjeća na situaciju u drvnoj industriji, gdje izvozimo drvo po nižim cijenama, a zatim uvozimo namještaj od istog tog drva po višim cijenama. Tako i puno hrvatskih tvrtki još uvijek uglavnom 'preprodaje' IT stručnjake, umjesto da ih angažiraju za stvaranje kompletnih proizvoda ili rješenja. U Devōtu radimo drugačije te pružamo kompletna projektna rješenja umjesto pojedinačnih ljudi. Suradnjom s klijentima, u kojoj smo mi jednakovrijedan partner, pružamo im visoku dodanu vrijednost', tvrdi Morava. Smatra da hrvatska IT scena može i treba još rasti, no pritom napominje da je, kako bi se to i ostvarilo, potrebno okrenuti se stvaranju složenih softverskih proizvoda i pružanju visokostručnog savjetovanja. 'To su usluge koje donose značajnu dodatnu vrijednost. Osim toga, omogućit će nam ponudu većih plaća u IT sektoru, što će pridonijeti zadržavanju ljudi u Hrvatskoj. Također, trebamo više uspješnih primjera proizvoda kao što su Sofascore, Photomath te nadolazeći projekti poput Daytone, Circuit Messa ili Waspa', ističe Morava.