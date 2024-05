Fotografija Katy Perry s ovogodišnje Met Gale je hit. Problem je jedino što - nije stvarna

Met Gala je modni događaj koji organizira njujorški Metropolitan Museum of Art da bi prikupio sredstva za muzejske aktivnosti, no mnogi se kritičari događaja slažu da je to uglavnom izgovor za mnoštvo super-slavnih zvijezda koje se odjenu u iznimno skupu dizajniranu odjeću i ondje se druže.

Druga fotografija pjevačicu prikazuje u metalik korzetu i duboko izrezanoj suknji s motivom imitacije cvijeća, u odjeći u kojoj, kako su ocijenili modni urednici, izgleda poput amazonske ratnice. No kada se pozorno pogleda, fotografija ima niz neobičnih detalja, a ne može se ne zamijetiti ni robotski pogled pjevačice.