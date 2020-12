Fotografi, radujte se: iOS 14.3 na iPhone 12 i iPhone 12 Max donosi dramatično poboljšanje

Dolaskom iOS-a 14.3 najnoviji smartfoni iz Applea dobili su podršku za RAW i tim potezom dali fotografima nekoliko jako zanimljivih igračaka

Problem je, doduše, što fotografije snimljene u RAW formatu izgledaju zrnato na iPhoneu s obzirom da se i dalje radi o sićušnim senzorima naguranima u smartfon - posebno uzmemo li u obzir i manjak optimizacije. Novi format radi na sličan način, samo što slika ima manje distorzije zahvaljujući procesiranju slika pomoću nekoliko različitih snimki. Čak i uz to, na raspolaganju vam je 14 razina dinamičkog raspona s kojima možete raditi unutar softvera za obradu slika.

Kako radi?

ProRAW je moguće koristiti na svim stražnjim kamerama iPhonea 12 Pro i iPhonea 12 Pro Max - nije riječ o nečemu što će sve fotografije učiniti magično ljepšima, već alatu koji omogućava puno širi raspon manipulacije fotografijom - čak i pri snimanju u slabim uvjetima osvjetljenja.

Kako koristiti ProRAW?

ProRAW je prvo potrebno aktivirati u postavkama uređaja. Nakon što to napravite, vidjet ćete tipku 'RAW' u gornjem desnom kutu aplikacije za kameru kojom možete aktivirati ili deaktivirati mod ProRAW.

The Verge naglašava da, premda aktivacija značajke ne traje dugo, korisnici ju vjerovatno neće koristiti cijelo vrijeme. Za početak, veličina datoteka je oko 25 MB, što je dramatični pomak u odnosu na postojeće formate. Ovo znači da je mod 'rezerviran' za pažljivo planirane fotografije poput slika s rodbinom ili lokacija koje su vam iznimno bitne. Slike ProRAW naći ćete u galeriji kao i ostale, no nećete ih moći podijeliti na, na primjer, Instagramu. Ako ih želite eksportirati kao JPEG ili HEIC, morat ćete to napraviti prije objave na društvenim mrežama.

Još jedna dobra stvar oko ProRAW-a je što koristi Adobeov DNG format, što znači da već postoji velik broj aplikacija koje mogu otvoriti datoteku i urediti podatke bez nadogradnje. Aplikacije koje koriste Appleov RAW konverter obično će pružati više kontrole zato jer će imati bolji pristup mapiranju tona i udaljenosti. Halide već podržava format, a Pixelmator, Darkroom i Affinity najavljuju skorašnje nadogradnje.

Aplikacije koje imaju vlastiti RAW konverter poput Adobe Photoshopa, Lightrooma i Capture Onea DNG datoteke mogu uređivati već danas bez potrebe za softverskom nadogradnjom, no neće imati iste mogućnosti kao Appleov RAW konverter.

Ako želite podijeliti ProRAW sliku, postoji nekoliko metoda (zavisno o tome što želite napraviti):