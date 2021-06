[FOTO/VIDEO] Pogledajte kako izgleda Googleov prvi veliki dućan u New Yorku

Dućan pored prodaje Googleova hardvera pruža usluge servisa i informiranja, a tu je i niz popratnih atrakcija, poput sobe s konzolama, police sa suvenirima i prostorije za selfije

Google je konačno otvorio prvi trajni dućan hardverom i to nigdje drugdje nego u New Yorku. Lokal pod imenom Google Store po uzoru na slične dućane hardverom, pored smartfona i zvučnika nudi niz drugih aktivnosti. Za razliku od drugih Googleovih dućana koji su, prema izvoru, otvarani i zatvarani na različitim lokacijama diljem SAD-a, ovaj je tu da ostane.

Što se ekološke održivosti tiče, Google ističe da Google Store u Chelseaju ima platinasti rejting u sustavu Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) - najviši rejting u spomenutom sustavu ocjenjivanja ekološki prihvatljivog dizajna. 'Googleov dućan u New Yorku jedan je od 215 dućana diljem svijeta koji su to postigli', piše u službenoj objavi.