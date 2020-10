[FOTO/VIDEO] Jedinstven, tajnovit i opasan - kakve odgovore krije udaljeni asteroid Bennu?

NASA-in Osiris-Rex sredinom proteklog tjedna uspješno je sletio na asteroid Bennu, no pitanje je i dalje - zašto putovati 322 milijuna kilometara po uzorak prašine i kamenja?

S obzirom na to da NASA želi sakupiti uzorak asteroida i potom ga donijeti na Zemlju, najdostupniji asteroidi su oni između 1,6 AJ i 0,8 AJ. Idealni asteroid također mora imati orbitu sličnu Zemlji te, po mogućnosti, niski ekscentricitet i nagib. Kada je NASA birala kandidata za misiju Osiris-Rex, znali smo za preko 7000 NEO-a, no samo 192 od njih imali su orbitu koja ispunja ove kriterije.

Prema objašnjenju NASA-e , Bennu spada u grupu NEO-a, odnosno near earth objects (objekti u blizini Zemlje). Kao što njihovo ime sugerira, NEO-i orbitiraju na udaljenosti do 1,3 astronomske jedinice od Sunca. Jedna astronomska jedinica je, podsjećamo, udaljenost između Zemlje i Sunca, odnosno 149,6 milijuna kilometara.

Uspješno slijetanje

Svemirska letjelica Osiris-Rex je uspješnim preletom blizu površine Bennua razveselila astronome iz NASA-e, no čini se da ćemo malo pričekati prije potvrde toga koliko je prašine i kamenčića uspjela sakupiti. Ukoliko joj je to pošlo za rukom, uzorke bi nam do Zemlje trebala dostaviti prije kraja 2023. Američka misija na asteroid slijedi sličnu japansku ekspediciju pod imenom Hayabusa2, koja će se na Zemlju vratiti u prosincu ove godine te donijeti uzorke sakupljene s 4,5 milijardi godina starog asteroida Ryugu. Nakon što sleti u australsku pustinju znanstvenici će iz njenih spremnika prvi put u povijesti dobiti prvi uzorak unutrašnjosti asteroida.