[FOTO] Prošli put mu je pobjeglo: Perseverance će opet pokušati ugrabiti komad tla na Marsu

Perseverance će uz pomoć robotske ruke pokušati sakupiti još marsovskog tla, uz nadu da se kamenje neće smrviti. Kako bi to osigurao, sakupljanje uzoraka obavit će na drugom mjestu

Perseverance će se zbog toga odvesti na novu lokaciju pod imenom Citadelle kako bi opet pokušao sakupiti uzorak kamenja. Kako bi to osigurala, posada na Zemlji čekat će fotografije uzorka u posudici prije nego što bude procesiran i spremljen u unutrašnjost rovera.

NASA-in rover Perseverance priprema se za još jedan pokušaj sakupljanja marsovskog tla. Robot će idućih tjedana opet pokušati sakupiti kamenčiće nakon što prvi pokušaj nije išao po planu. Roverova ruka je radila, no posudica s uzorkom ostala je prazna, piše Verge .

Ovo je, valja naglasiti, bio prvi roverov pokušaj sakupljanja jezgri stijena na Marsu. Neke od njegovih devet bušilica prilagođenije su regolitu - poroznom materijalu sličnom zemlji na koji su inženjeri naišli tijekom prvog sakupljanja uzorka. Konačni cilj misije je sakupiti do 35 uzoraka koji će se kasnije, tijekom tridesetih, vratiti na Zemlju i to zahvaljujući astronautima koji će, uz malo nade, u to vrijeme već hodati Crvenim planetom.

Perseverance će im negdje na površini ostaviti uzorke koje je sakupio, a oni će ih ukrcati u letjelicu ESA-e koja će ih odnijeti na Zemlju.