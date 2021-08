[FOTO] Nema odustajanja: Bezosov Blue Origin tuži NASA-u zbog potpisanog ugovora sa SpaceX-om

Jedan od najvećih bogataša današnjice ne odustaje. Nakon što su izgubili utrku za konstrukciju slijetala na Mjesec, koju im je pred nosom odnio konkurent SpaceX, Bezos i kompanija cijelu su stvar odlučili odvući na Federalni sud

Blue Origin formalni je prigovor uručio još u travnju, no prošlog mjeseca Državni ured za odgovornost taj je prigovor odbio i podržao NASA-inu odluku da izabere SpaceX kao dizajnere sustava za spuštanje ljudi na Mjesec. Blue Origin je u ponedjeljak spomenuo da prigovor dolazi u jeku nastojanja 'ispravljanja propusta u procesu akvizicije' za NASA-in Human Landing System , dodavši da kompanija vjeruje da se problemi moraju ispraviti da bi 'vratili poštenje, stvorili konkurentnost i osigurali siguran američki povratak na Mjesec'.

'NASA je posvećena programu Artemis i američkom vodstvu u globalnom istraživanju svemira', rekao je predstavnik agencije u sklopu odgovora Cnetu. 'Agencija će što prije moguće objaviti informacije o koracima koji će dovesti do povratka na Mjesec u najkraćem mogućem roku.'

Bezos je slijetalo Blue Moon predstavio kao koncept u 2019., no razvoj letjelice kaskao je za SpaceX-ovim, pogotovo tijekom prošlih godinu dana. Blue Origin završio je 20. srpnja prvi let u svemir raketom New Shepard - u kojoj se provozao i sam Bezos. SpaceX je u međuvremenu u travnju završio treću misiju prijevoza astronauta na ISS.