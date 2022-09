[FOTO] NASA-ina letjelica večeras će se zabiti u udaljeni asteroid, evo gdje sve možete pratiti

Sudar zemaljske letjelice i udaljenog asteroida Didymos NASA će iskoristiti kako bi otkrila može li utjecati na orbite opasnih svemirskih stijena

Priprema za udar

DART će tijekom konačnog pristupa asteroidu prijeći na automatsku kontrolu. U kontrolnoj će sobi biti oko 44 ljudi koji će pratiti telemetrijske podatke, no četiri sata prije udara kontrola se prebacuje na samu letjelicu, kaže Elena Adams, sistemska inženjerka za DART iz Laboratorija za primijenjenu fiziku John Hopkins. Letjelica ima pametnu navigaciju koja ju navodi prema sustavu Didymos/Dimorphos. Didymos je prepoznala ranije ovog ljeta, no Dimorphos (cilj) neće moći vidjeti sve do oko sat vremena prije udara. Dimorphos je 163 metra širok asteroid koji će na ekranima sve do pred sam kraj misije izgledati kao točka. Dvije i pol minute prije udara sustavi za navigaciju će se ugasiti, a na kontroli je samo usmjeriti kameru i snimiti impresivne slike asteroida.

Tim rečeno, zabijanje letjelice od 250 milijuna dolara u asteroid nije nešto što viđamo svaki dan. S obzirom na to da je riječ o zbilja jedinstvenom događaju, tim će iskoristiti sve, uključujući suputničku sondu koja prati DART, kako bi se što bolje dokumentirao sudar.

Talijanska letjelica LICIACube, koja je lansirana s DART-om te se odvojila 11. rujna, pratit će veću letjelicu i sve snimiti.

Kako pratiti misiju?

NASA će započeti prijenos u ponoć s ponedjeljka na utorak po našem vremenu. Kolizija bi se trebala dogoditi u 1.14 u utorak, a sve se može pratiti putem NASA-ine stranice, NASA-inog kanala na YouTubeu, Facebooka ili Twittera.