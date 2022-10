[FOTO] Elegantan nosivi uređaj za vlasnike Androida - isprobali smo Samsung Galaxy Watch5

Galaxy Watch 5 vrlo je kvalitetan, makar predvidljiv, prijenosni uređaj te najbolje rezultate postiže u tandemu s ostalim Samsungovim proizvodima

Slično kao i s najnovijim preklopnim telefonima, novi sat Galaxy Watch5 mali je korak naprijed u odnosu na Galaxy Watch4. Razlog za ovakav mali korak naprijed dijelom leži i u Samsungovoj dominaciji ovim sektorom tržišta Androida, a tek prije nekoliko dana stigao je i Googleov Pixel Watch. Znajući da kupce ne mora izuti iz cipela novitetima, korejski proizvođač predstavio je, slično kao Apple, iterativnu nadogradnju već dobro isprobane formule.

Napredak je, ruku na srcu, prisutan, no on se uglavnom tiče malo poboljšanog hardvera i softvera, ostavivši u prašini dio koji je Samsung najavio kao jednu od izraženijih značajki, a to je baterija. Naš testni GPS model od 44 milimetra tako je nakon dana prosječne aktivnosti zahtijevao spajanje na punjač, što nismo pretjerano poboljšali gašenjem 'nepotrebnih' značajki poput always-on prikaza.

Tim rečeno, najnoviji nosivi uređaj Samsunga i dalje je oku ugodna spravica koja u najnovijoj verziji dolazi s robusnijim okruglim ekranom zaštićenim safirnim staklom - čak i u osnovnoj verziji. Tehničke nadogradnje, pored spomenute baterije i otpornijeg ekrana, zaokružuju se novim senzorom za mjerenje temperature koji bi, prema Samsungu, trebao pomoći pri boljem praćenju sna - makar to nismo imali priliku isprobati zato što je razvoj softvera za tu značajku ostavio vanjskim kompanijama.