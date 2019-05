Firefox je jako usporio? Evo što možete poduzeti

Mozillin web preglednik još uvijek je među najpopularnijima na svijetu. Ali, što ga više koristite to sporije radi, čini se. Donosimo pregled trikova kojima možete riješiti ovaj problem

Prije no što isprobate bilo koji od ovih trikova trebate preuzeti najnovije izdanje Mozilla Firefoxa.

Firefox se sporije podiže nego drugi preglednici. Što sad?

Otvorite about:preferences i pod General odznačite kućicu uz Always check if Firefox is your default browser.

Otvorite about:preferences i pod General otvorite When Firefox Starts pa odaberite Show a blank page.