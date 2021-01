Fakulteti su veliki rasadnici zaraze, no kad bi se studenti pridržavali mjera, to bi smanjilo zarazu jednako kao i cjepiva

Sveučilišni kampusi potencijalno su najveća žarišta pandemije Covida-19, pokazali su podaci iz 30 kampusa širom Amerike. Istodobno, govori nam druga studija, pridržavanje mjera poput nošenja maski, održavanja razmaka i redovitog testiranja jednako je efikasno kao i cijepljenje protiv Covida-19. Kako je to moguće?

Krenimo s onim kako je to doista bilo. Naime, prvo istraživanje, objavljeno u utorak u časopisu Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, pokazalo je kako se na nekim fakultetima do kraja jesenskog semestra koronavirusom zarazio svaki peti student. Pokazalo se i kako se prelaskom na online učenje vrhovi zaraze mogu srezati za otprilike dva tjedna.