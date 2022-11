Facebook možda ima neke vaše podatke čak i ako nikad niste imali profil na njemu. Evo kako ih možete trajno obrisati

Postoji velika mogućnost da Facebook, Instagram ili Messenger imaju vaše kontakt-podatke poput telefonskog broja i/ili mail-adrese. I to bez obzira na to imate li trenutačno profil na jednoj od Metinih platformi, jeste li ga nekad davno imali ili pak niste nikada. Nasreću, postoji 'skriveni alat' kojim možete zatražiti trajno brisanje vaših osobnih podataka

Ako se pitate kako je Facebook došao do vaših podataka, i to je objašnjeno u gore navednom članku. Naime, Metini proizvodi poput Facebooka i Instagrama traže od korisnika da upišu broj telefona kako bi ih lakše povezali s prijateljima i članovima obitelji koji su također na tim društvenim mrežama, piše Mashable .

1. Odaberite koje kontakt-informacije želite pretražiti u Metinoj bazi podataka. Možete odabrati broj mobitela, broj fiksnog telefona ili mail-adresu.

2. Nakon što odaberete što želite obrisati, upišite svoj broj mobitela* ili mail-adresu i odaberite na kojoj platformi želite da vam Meta pretraži podatke – Facebooku, Messengeru ili Instagramu.

3. Nakon što ste unijeli broj mobitela ili mail-adresu u prethodnom koraku, dobit ćete poruku na mobitelu ili e-poruku s kodom. Nakon što kod unesete, doznat ćete je li netko prenio vaše kontakt-podatke na Metine platforme. Potom onda, ako želite, možete izbrisati vaše podatke iz Metine baze podataka, ali i spriječiti njihov ponovni prijenos.

Kada smo ovo pokušali isprobati u praksi, u posljednja dva dana nakon unosa broja mobitela ili mail-adrese pojavila bi se obavijest da je došlo do pogreške te da se zahtjev nije mogao obraditi. Funkcija je dotad normalno funkcionirala. Kontaktirali smo s Facebookom u vezi s ovim problemom, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.